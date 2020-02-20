مدرب ليون: سنخبر الحدود الفرنسية بمنع رونالدو من الدخول الى البلاد

2020/02/20 | 13:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدير الفني لفريق ليون الفرنسي، رودي جارسيا، صعوبة مواجهة يوفنتوس الإيطالي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.يوفنتوس سيواجه ليون الأسبوع المقبل، ضمن لقاء الذهاب، في ملعب الأضواء، قبل أن يلتقيا مجددًا بعد أسبوعين على استاد أليانز بمدينة تورينو الإيطالية.وقال جارسيا لصحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالي، في رد على على سؤال […]

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