2020/02/20 | 13:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن البنك المركزي العراقي، عن اداء ايجابي اظهرته بيانات التقرير السنوي للاحتياطات الأجنبية خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، مبينًا نمو هذه الاحتياطات بنسبة 5.52%، فضلا عن نمو صافي للمحافظ الاستثمارية بنسبة 18.4% خلال 2019، وبنسبة 59% عن 2018، ونمو شريحة الذهب بنسبة 18.8%.وقال البنك في بيان تلقت “يس عراق” نسخة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يتحدث عن نمو الاحتياطيات الأجنبية خلال 2019: العراق في المرتبة 38 عالميًا بحيازة الذهب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يتحدث عن نمو الاحتياطيات الأجنبية خلال 2019: العراق في المرتبة 38 عالميًا بحيازة الذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).