الديمقراطيون يطلبون من إدارة ترامب فك الحصار عن غزة

2020/02/20 | 13:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ديمقراطيون في مجلس النواب إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة المساعدات الأمريكية إلى قطاع غزة، بسبب الأزمة الإنسانية هناك.وطلب 31 نائباً ديمقراطياً بقيادة النائب مارك بوكان والنائبة ديبي دينغل من وزير الخارجية مايك بومبيو في رسالة اتخاذ “إجراء فوري” لاستعادة التمويل.وكتب المشرعون في رسالة يوم الأربعاء ”نكتب إلى الإدارة أن تتخذ إجراءً […]

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