المالية تحدد موعد صرف رواتب المتعاقدين المجانيين

2020/02/20 | 13:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حددت وزارة المالية، اليوم الخميس، موعداً لصرف رواتب المتعاقدين المجانيين مع وزارة التربية.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، تابعته "الغد برس": إن "وزارة المالية أبلغت المحافظة أنه الشهر الحالي سيتم صرف رواتب المتعاقدين المجانيين، مبيناً أن "كل محاضر يمتلك أمراً إدارياً حسب القرار 315 سيتم التعاقد معه خلال هذا الأسبوع.

وأضاف العطا أن "التعاقد مع المحاضرين يعد رسمياً مع الدولة وتترتب عليه آثار مالية حتى يتم تثبيتهم لاحقاً كمعينين على الملاك الدائم"، مشيراً إلى أن "وزارة المالية ستحدد المبلغ الذي يتقاضاه المحاضرون".

وأكد أنه "تم توجيه مديريات التربية كافة بالتعاقد مع المحاضرين خلال هذا الأسبوع"، موضحاً أنه "في حال تأخّر تنفيذ أمر التعاقد من المديريات سيتم محاسبتهم".

وفي وقت سابق، أصدر محافظ بغداد محمد جابر العطا، توجيهاً إلى مديريات التربية بالتعاقد مع المحاضرين خلال مدة أسبوع.

وذكر إعلام محافظة بغداد في بيان، "تقرر إتمام إجراءات بالتعاقد للمحاضرين بالمجان خلال مدة أسبوع، الذين لديهم أوامر إدارية، وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 بغض النظر عن مدة إلقاء المحاضرات والمبلغ المستلم وتحمل المديريات التبعات القانونية كافة في التأخير عن الموعد".

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