ايران توقف الزيارات لجميع المزارات الدينية في مدينة قم

2020/02/20 | 13:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم الخميس ان الوزارة قررت ايقاف الزيارة للمزارات الدينية في مدينة قم على خلفية تسجيل اصابات بفيروس كورونا.

وقال جهانبور انه "بعد الإعلان عن تعطيل المدارس والجامعات في مدينة قم تقرر تعطيل الحوزات الدينية وإلغاء جميع الرحلات الدينية إلى الأماكن المقدسة في مدينة قم حتى إشعار آخر".

وأكد أنه "وبأمر من وزير الصحة تم إلغاء جميع إجازات رؤساء الجامعات الطبية وعمداء الكليات وإلغاء المهمات خارج البلاد حتى آشعار آخر".

ولفت المتحدث إلى أن "الوزارة قدمت توصيات طبية وقائية لتنفيذها أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية في مدينة قم وبقية المدن الإيرانية غدا الجمعة".

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد تضم وزراء، الداخلية والصحة والنقل والسياحة، إضافة إلى المتحدث باسم الحكومة وممثل عن هيئة الأركان المسلحة الإيرانية.

ويأتي اجتماع هذه اللجنة عقب وفاة مصابين اثنين بفيروس "كورونا" أمس الأربعاء في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران.

جدير بالذكر ان أكبر جالية عراقية تتواجد بمدينة قم الايرانية.

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