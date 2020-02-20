تراجع الاسهم الاوروبية في تعاملات اليوم

2020/02/20 | 13:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، عن مستويات قياسية مرتفعة حيث أجج ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية المخاوف بعد أن خلص بحث إلى أن الفيروس شديد العدوى على نحو أكبر مما كان يعتقد في السابق.

وطُلب من سكان مدينة دايغو في كوريا الجنوبية ملازمة منازلهم بعد أن قاد تتبع مصدر 23 إصابة جديدة بالفيروس إلى قداسات كنسية في المدينة.



وأوقدت الأنباء شرارة القلق من التداعيات العالمية للوباء، حتى مع إعلان الصين عن تراجع حاد في عدد الإصابات الجديدة.

وفي الساعة 0802 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2% ، بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في الجلسة السابقة توقعا لمزيد من التدخل من البنك المركزي الصيني.

وخفض البنك سعر الإقراض الرئيسي يوم الخميس، لكن المخاوف الأوسع حيال أثر الفيروس سريع الانتشار على الشركات أفضت إلى تراجع أسواق الأسهم.

ونزل سهم إير فرانس-كيه.إل.إم 3.2 % بعد أن انضمت إلى قائمة متنامية من الشركات المحذرة من تعطيلات بسبب الفيروس.

وتذيل سهم إليكتا السويدية لصناعة معدات العلاج الإشعاعي قائمة الأداء على ستوكس 600 بعد أن جاء نمو أرباح التشغيل الفصلية دون التقديرات مع تراجع طلبيات التوريد الجديدة بالولايات المتحدة.

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