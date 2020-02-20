اول لقاء بين وزير الشباب ومدير شؤون اتحاد الكرة

2020/02/20 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد التقى وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، بمدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم احمد عباس في مقر الوزارة اليوم الخميس.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته “العهد نيوز”، أن “وزير الشباب والرياضة احمد رياض، بارك تكليف احمد عباس بادارة شؤون اتحاد الكرة العراقي وتمنى له التوفيق في عمله”.واكد الوزير خلال لقائه عباس، وبحضور […]

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