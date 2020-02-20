رابطة المصارف الخاصة العراقية تختتم دورة «تنمية مهارات مدراء الفروع المصرفية »

2020/02/20 | 13:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اختتمت رابطة المصارف الخاصة العراقية،الخميس، دورة "تنمية مهارات مدراء الفروع المصرفية" ، بمشاركة 42 متدربا من المصارف الحكومية والخاصة ، في مقرها ببغداد.

واقيمت الدورة بالتعاون مع مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي ومجموعة الجهود المشتركة.

وتعرف المشاركين في الدورة على اهم التحديات التي تواجه التحول في بيئة العمل المصرفي، فضلاً عن مفاهيم التخطيط والإدارة في العمل المصرفي والدور الأساسي الذي تقوم عليه الفروع المصرفيـة.

واستهدفت الدورة مدراء الفروع ونوابهم ومساعديهم وموظفي التحول المصرفي ومدراء العمليات في الفروع.

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