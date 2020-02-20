شاهد بالصور: شوارع الموصل تغص بمياه الامطار وتعطل حركة المرور

2020/02/20 | 13:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت مدينة الموصل، امطارًا غزيرة مستمرة منذ الليلة الماضية، فيما ادت الى عرقلة الحركة في الشوارع وتوقف العجلات.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، غرق شوراع مدينة الموصل وعرقلة حركة العجلات التي توقفت وسط الشوارع لصعوبة مواصلة السير، فيما اضطر المواطنون وطلاب الجامعات الى الخوض في المياه راجلة الذي ارتفع عدة سانتيمترات […]

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