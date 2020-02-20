بسبب كورونا.. متظاهرون يغلقون منفذ ’’الشلامچة’’ الحدودي مع إيران ويمنعون الوافدين من الدخول

2020/02/20 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الخميس (20 شباط 2020)، بأن متظاهرين في المحافظة أقدموا على إغلاق منفذ الشلامچة الحدوي، لمنع الوافدين من إيران الدخول الى العراق.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين في محافظة البصرة أقدموا على إغلاق منفذ الشلامجة الحدودية، لمنع دخول الوافدين من الجمهورية الإيرانية الإسلامية، بسبب فايروس كورونا".





وفي وقت سابق من اليوم، طالب المرجع الديني، فاضل البديري، الحكومة العراقية بإغلاق الحدود مع إيران بعد تسجيل وفاة شخصين بفايروس كورونا، وإصابة 27 شخصاً آخرين.

قبل ذلك، عقدت خلية الأزمة العراقية العليا، اجتماعاً لمناقشة تداعيات انتشار فايروس كورونا في إيران، وتسجيل نحو 25 إصابة فيها، وتأثير ذلك على العراق.

وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع) أن "خلية الأزمة عقدت اجتماعاً طارئاً برئاسة وزير الصحة لمناقشة ومتابعة أخر التطورات في إيران بعد الإعلان عن إصابات جديدة بفيروس كورونا".

ونفت سلطة الطيران المدني العراقية، الخميس (20 شباط 2020)، صدور قرار بإيقاف الرحلات الإيرانية القادمة الى العراق، بعد اكتشاف إصابات بفايروس كورونا في عدد من مناطق الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد كاظم، في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "لا يوجد أي قرار رسمي لغاية الآن، يمنع الرحلات الايرانية من دخول إلى الاراضي العراقية".

وأضاف كاظم أن "الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار، بمنع الرحلات الإيرانية من الدخول إلى العراق غير صحيحة".

وكانت قناة " بي بي سي" الفارسية، قد نقلت، عن مصادر مطلعة أنه تم وضع 25 شخصاً مصابين بفيروس كورونا، في العناية المركزة في مستشفى بمدينة قم الإيرانية، ليتم الإعلان بعدها عن إصابتين جديدتين.

وأعلنت العديد من الصيدليات في قم نفاد الكمامات خلال الساعات القليلة الماضية، كما أعلنت السلطات إغلاق المدارس والجامعات في محافظة قم بالكامل.

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس كتلة ’’بيارق الخير’’ النيابية، محمد الخالدي، والذي يوصف بأنه مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الخميس (20 شباط 2020)، عن موعد اعلان أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة المرتقبة.

وقال

بغداد اليوم- بغداد

تحدث النائب عن سائرون، علي غلام اللامي، الخميس (20 شباط 2020)، عن نضوج تحالفات سياسية جديدة في المرحلة المقبلة، مشيراً الى أن تحالفي الإصلاح والبناء "انتهى دورهما".

وقال اللامي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الم

بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر مطلع من محافظة الديوانية، الخميس (20 شباط 2020)، بأن المحافظ، زهير الشعلان، اصدر امرا بإقالة مدير بلدية المحافظة المهندس حسين كاطع.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الشعلان اصدر امرا بإقالة مدير بلدية الديو

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