وزارة الصحة تنفي تقديمها طلباً رسمياً بإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران

2020/02/20 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الصحة العراقية، الخميس (20 شباط 2020)، تقديمها طلباً رسمياً بإغلاق المنافذ الحدودية مع إ...





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