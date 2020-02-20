الطائي: أزمة ملعب الشرطة في طريقها إلى الانفراج

2020/02/20 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس نادي الشرطة الرياضي عبد الوهاب الطائي أن هنالك مشاكل إدارية ومالية بين وزارة الداخلية والشركة المنفذة لملعب النادي كانت السبب في تأخير إنجازه حتى الآن.

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