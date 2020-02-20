الهجرة تعلن فتح باب التقديم على الوحدات السكنية في ميسان

2020/02/20 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، فتح باب التقديم للشقق السكنية في مجمع ميسان السكني في المحافظة.

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