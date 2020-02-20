2020/02/20 | 14:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، الخميس، أن الحشد الشعبي اسهم في اعادة اكثر من 50 الف اسرة نازحة الى منازلها في محافظة ديالى.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “ الحشد الشعبي لعب دوري فعال ومحوري في معركة تحرير ديالى من تنظيم داعش وقدم انهر من الدماء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن النيابية: الحشد الشعبي اسهم باعادة 50 الف اسرة نازحة إلى ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: الحشد الشعبي اسهم باعادة 50 الف اسرة نازحة إلى ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: الحشد الشعبي اسهم باعادة 50 الف اسرة نازحة إلى ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).