قائممقام الرمادي لـ”العهد نيوز”: احالة 8 جسور حيوية متضررة جراء العمليات الارهابية الى البنك الدولي لأعمارها

2020/02/20 | 14:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج، اليوم الخميس، بان الحكومة المحلية احالة 8 جسور حيوية متضررة جراء العمليات الارهابية الى البنك الدولي لغرض اعادة اعمارها.وقال العوسج لـ”العهد نيوز”، ان “الحكومة المحلية وبالتنسيق مع مديرية طرق وجسور الانبار وبدعم من البنك الدولي احالة 8 جسور حيوية متضررة جراء قيام ارهابي داعش بتفجيرها والعبث […]

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