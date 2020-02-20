محتجون يقطعون طريق كركوك – اربيل

2020/02/20 | 14:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم محتجون غاضون قبل ظهر اليوم الخميس على قطع طريق كركوك – اربيل ردا على قرار الحكومة المحلية القاضي بهدم محالهم التجارية.

وقال مراسل شفق نيوز، ان محتجين في حي (باروتخانه) في كركوك اقدموا على اضرام النيران في الاطارات المطاطية على طريق كركوك – اربيل وقاموا بقطعه.

واضاف ان المحتجين طالبوا الادارة المحلية بالتراجع عن قرارها في هدم محالهم.

وسبق ان خرج اصحاب المحال في تظاهرة مماثلة منددين بقرار إدارة محافظة كركوك ووزارة التجارة بهدم محالهم لانجاز مشروع استثماري، وطالبوا المحافظ بإعادة النظر بالقرار مرة اخرى.

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