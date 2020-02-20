المالية تحدد موعدا لصرف رواتب المتعاقدين المجانيين مع التربية

2020/02/20 | 14:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الخميس، عن تحديد وزارة المالية موعداً لصرف رواتب المتعاقدين المجانيين مع وزارة التربية.وقال العطا في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “وزارة المالية أبلغت المحافظة أنه الشهر الحالي سيتم صرف رواتب المتعاقدين المجانيين، مبيناً أن “كل محاضر يمتلك أمراً إدارياً حسب القرار 315 سيتم التعاقد معه خلال هذا […]

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