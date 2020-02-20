العراق ينفي طلبا بإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران

2020/02/20 | 14:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نفت وزارة الصحة، الخميس، مطالبتها بإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران.وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "الحديث عن مطالبة الوزارة بإغلاق الحدود مع إيران خوفاً من انتشار فيروس كورونا عارٍ عن الصحة".وقال مدير المنافذ الحدودية عمر الوائلي، بوقت سابق اليوم، إن "إدارة المنافذ وجهت جميع المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران بضرورة تفعيل وتدقيق فحص وإجراء اللازم مع المسافرين والبضائع في المحاجر الصحية والبيطرية العاملة بالمنافذ الحدودية"، لافتاً إلى أن "الفحص لا يشمل الوافدين فقط بل حتى البضائع القادمة من إيران وكل ما يتسبب بنقل العدوى".وأضاف "منذ انتشار وجود إصابات بالفايروس في الصين، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً طارئاً وأبلغ وزير الصحة بتشكيل خلية أزمة وضعت التوجهات والحلول الاستباقية"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ إجراءات مشددة بعد تسجيل إصابات بفايروس كورونا في إيران".وبيّن أن "الإجراءات تضمنت زيادة عدد الملاكات الصحية العاملة في المنافذ والتأكيد على عدم مرور أي مسافر أو بضاعة إلا بعد خضوعه للفحص".وبشأن سمات الدخول أوضح الوائلي أن "توجيه وزارة الداخلية الأخير بشأن منح سمة الدخول إلى الإيرانيين في المنافذ الحدودية سيزيد من عدد المسافرين الوافدين إلى العراق"، مؤكداً أن "تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى تعزيز الكوادر اللازمة لمواجهة هذا التدفق الكبير".

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