رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع خليفة ديمبيلي

2020/02/20 | 14:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن نادي برشلونة اليوم الخميس، تعاقده مع الدنماركي مارتين برايثوايت مهاجم ليغانيس، لتعويض الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي تأكد انتهاء موسمه بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.وقال "البارسا" في بيان نشره عبر موقعه: "دفع نادي برشلونة قيمة الشرط الجزائي (18 مليون يورو) لضم مارتين برايثوايت".وتابع البيان: "سيلعب المهاجم الدنماركي في صفوف الفريق الكتالوني بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2024، وذلك بشرط جزائي قيمته 300 مليون يورو".وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، منحت قبل أيام، الضوء الأخضر لنادي برشلونة للتعاقد بشكل طارئ مع لاعب جديد، خارج فترة سوق انتقالات اللاعبين المعتادة، وذلك بعد إصابة ديمبيلي وخضوعه لعملية جراحية في أوتار ركبته اليمنى، سيغيب على إثرها حتى نهاية الموسم الحالي.وتنص لوائح الاتحاد الإسباني على السماح لأي ناد يغيب عنه لاعب لخمسة أشهر على الأقل بسبب الإصابة، بالتعاقد مع بديل خارج فترة الانتقالات، بشرط أن يكون اللاعب قادما من فريق إسباني أو أن يكون لاعبا حرا (غير مرتبط مع أي فريق).

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