محمد توفيق علاوي إلى الشعب العراقي: تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الاحزاب السياسية (فيديو)

2020/02/20 | 14:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أدناه نص كلمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى الشعب العراقي: ايها العراقيون الكرام ..ان معركتكم التأريخية من اجل الوطن التي تحملتم من اجلها اعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيرت القواعد السياسية و اثمرت عن تشكيلة حكومية … Readmore

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