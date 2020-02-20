2020/02/20 | 14:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أجتمعت الهيئة العامة لتحالف القوى العراقية برئاسة المهندس محمد الحلبوسي وبحضور كامل اعضائها ، اليوم ١٩ شباط ٢٠٢٠ ، وأقرت النظام الداخلي للتحالف ، وأنتخبت أعضاء المكتب السياسي وأعضاء الهيئة التنفيذية للتحالف.وناقش المجتمعون ملف تشكيل الحكومة وما تمخض … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى: أهمية أن تحظى الحكومة المنتظرة بثقة وقبول الشعب وتلبي طموح المتظاهرين السلميين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى: أهمية أن تحظى الحكومة المنتظرة بثقة وقبول الشعب وتلبي طموح المتظاهرين السلميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).