2020/02/20 | 14:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجر عائلة قادمة من الصين عبر ايران الى البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 14:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجر عائلة قادمة من الصين عبر ايران الى البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجر عائلة قادمة من الصين عبر ايران الى البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).