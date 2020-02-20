السلطات الألمانية: دافع “كراهية الأجانب” وراء عمليتي إطلاق نار داميتين أسفرتا عن تسعة قتلى

2020/02/20 | 14:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين- وكالات تولت النيابة المختصة في مكافحة الإرهاب التحقيق في عمليتي إطلاق نار داميتين أسفرتا عن تسعة قتلى، مساء الأربعاء، قرب فرانكفورت ويُشتبه بأن يكون دافع المهاجم هو “كراهية الأجانب”، وفق ما قال متحدث لوكالة فرانس برس الخميس.ونقلت وكالة … Readmore

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