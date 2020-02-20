الأعرجي: يجب عقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة علاوي

2020/02/20 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، أن التصويت على الكابينة الوزارية لحكومة محمد توفيق علاوي يتطلب طريقتين.

وقال الاعرجي في تغريدة له عبر تويتر، إن مجلس النواب في عطلةٍ تشريعية ولكي نكون أمام جلسةٍ دستورية للتصويت على حكومة علاوي المرتقبة والتي نتمنى لها النجاح، يجب أن يُدعى إلى جلسةٍ استثنائية، واكد ان هذا لا يُمكن ان يتم الا بدعوةٍ من رئيس الجمهورية، أو بطلبٍ من خمسين نائباً كون رئيس الوزراء الحالي مستقيلاً.

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