طهران تكشف 3 إصابات اضافية بكورونا.. والبصرة “تحجر” عائلة قدمت من الصين مرورًا بإيران

2020/02/20 | 14:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، عن اكتشاف 3 اصابات جديدة بكورونا في ايران، ليصل عدد الاصابات بحسب التصريحات الرسمية إلى 5 بعد وفاة شخصين فجر الخميس، فيما أكد مصدر قيام صحة البصرة بحجر عائلة قادمة من الصين مرورًا بإيران.وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جاهانبور على “تويتر”: “شخصان أظهرت التحاليل […]

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