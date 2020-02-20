2020/02/20 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن هناك اتفاقا بين منتجي النفط العالميين على أنه لم يعد من المنطقي أن يجتمع المنتجون من أوبك وخارجها قبل الموعد المقرر في أوائل مارس آذار.

وأضاف نوفاك، الذي بحث أسواق النفط مع نظيره السعودي هذا الأسبوع، أن موسكو تعتقد أن الاجتماعات ينبغي أن تُعقد في موعدها الأصلي، لكن الوضع فيما يتعلق بأسواق النفط تكتنفه ضبابية كبيرة ويتغير سريعا.

ولم يذكر ما إذا كانت موسكو ستدعم تعميق تخفيضات إنتاج النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوفاك : منتجو النفط متفقون على عدم الحاجة لاجتماع أوبك+ مبكرا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوفاك : منتجو النفط متفقون على عدم الحاجة لاجتماع أوبك+ مبكرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).