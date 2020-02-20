2020/02/20 | 14:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، مطالبتها بإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران.وقال المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “الحديث عن مطالبة الوزارة بإغلاق الحدود مع إيران خوفاً من انتشار فيروس كورونا عارٍ عن الصحة”.وكانت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، كشفت عن إجراءاتها الحدودية مع الجمهورية الإسلامية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة تنفي مطالبتها باغلاق المنافذ الحدودية مع ايران وكالة صدى الاعلام للانباء.

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