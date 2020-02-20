علي المسعود - شجاعة المرأة الكردية وبطولتها في محاربة داعش ينقلها الفيلم الفرنسي ( إخوات في السلاح)

2020/02/20 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود شجاعة المرأة الكردية لها تاريخ طويل وقصص خالدة ، ففي كتابه «الكرد دراسة سوسيولوجية وتاريخية» ، رصد الكاتب الروسي "باسيلي نيكيتين" ، والذي شغل منصب القنصل الروسي في إيران، سمات المرأة الكردية قائلًا: "النساء الكرديات، أيًا كانت طبقتهن ومهما بلغن من العمر، يجدن الفروسية، بل يتحدين الرجال فى امتطاء الخيل"، كما رأى "ميجر سون"، الحاكم الإنجليزي لمدينة السليمانية فى العشرينيات، فى كتابه (رحلة متنكر......

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