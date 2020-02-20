فاطمة ناعوت - جواب اعتقال … سيكولوجية الإرهابيّ: (العقل والأداة)

2020/02/20 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaoot(جواب اعتقال)، في تقديري، أعمقُ ما قدّمته السينما لمواجهة التطرّف.لأنه يُشرِّحُ "سيكولوجيا الإرهابيّ" من داخل المطبخ.كيف يُنحَت ويُصاغُ وتُقتل إنسانيتُه منذ طفولته ليتحوّل إلى قنبلة موقوتة، أزرارُها في يد قادته التكفيريين، وكيف تُغرَسُ فيه مبكّرًا بذرةُ البغضاء حتى تنمو وتتوحّش، فتغدو طوفانًا هادرًا يَجرُفُ ويُجرِّفُ المجتمع.أهمية الفيلم، ......

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