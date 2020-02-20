2020/02/20 | 14:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصفقة الاستثنائية..برشلونة يضم برايثوايت من ليجانيس (المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي برشلونة تعاقده مع الدنماركي مارتن برايثوايت قادما من صفوف ليجانيس، في صفقة استثنائية بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.وكان برشلونة قد حصل على موافقة رابطة الدوري الإسباني بالتعاقد مع مهاجم جديد بشكل استثنائي، رغم انتهاء الميركاتو الشتوي، بعدما أثبت النادي […]

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