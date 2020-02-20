2020/02/20 | 14:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن عن حجر عائلة في مستشفى البصرة بعد قدومها من الصين بسبب كورونا

المستقلة ..أعلنت وزارة الصحة، الخميس، وضع عائلة في الحجر بمستشفى البصرة العام بعد قدومها من الصين مرورا بإيران.

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