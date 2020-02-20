بالوثائق.. تواقيع 53 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل والتصويت على الحكومة الجديدة

2020/02/20 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قدم 53 نائباً، الخميس (20 شباط 2020)، طلباً لرئاسة مجلس النواب من أجل عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل، للتصويت على الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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بغداد اليوم- بغداد

نفى المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء، ابو جهاد الهاشمي، الخميس (20 شباط 2020)، وضعه شروطاً على رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بشأن تشكيل الحكومة.

وقال الهاشمي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "ننفي بشكل قاطع

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الخميس (20 شباط 2020)، بأن متظاهرين في المحافظة أقدموا على إغلاق منفذ الشلامچة الحدوي، لمنع الوافدين من إيران الدخول الى العراق.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين في محا

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس كتلة ’’بيارق الخير’’ النيابية، محمد الخالدي، والذي يوصف بأنه مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الخميس (20 شباط 2020)، عن موعد اعلان أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة المرتقبة.

وقال

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