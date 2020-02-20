الأمن النيابية تقرر استضافة مسؤولين عسكريين في النجف لمعرفة ملابسات أحداث ساحة الصدرين

2020/02/20 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس (20 شباط 2020)، استضافة مسؤولين عسكريين في النجف لمعرفة ملابسات أحداث ساحة الصدرين.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "لجنة الامن والدفاع النيابية برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر، استضافت، اعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزير الداخلية ياسين الياسري، للتحقيق في الاحداث الامنية التي حصلت في ساحة الصدرين بمحافظة النجف للكشف عن ملابسات وقوع الحادثة في المحافظة".

وأضاف البيان أن "اللجنة قررت خلال الاستضافة التي حضرها نواب عن محافظة النجف، استضافة كل من قائد الشرطة ومدير استخبارات ومكافحة ارهاب المحافظة وآمر القوة المكلفة بحماية ساحة الصدرين للوصول الى الحقائق وتقديم تقرير بهذا الخصوص".

يتبع.



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وقالت كمبش في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنها "تطالب الحكومة العراقية

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وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة لوكا

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