أبو جهاد الهاشمي ينفي تدخله بتشكيل الحكومة الجديدة ويكشف عن آخر تواصل له مع علاوي

2020/02/20 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفى المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء، ابو جهاد الهاشمي، الخميس (20 شباط 2020)، وضعه شروطاً على رئي...





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