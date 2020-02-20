المنافذ الحدودية تعلن القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشلامجة

2020/02/20 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إلقاء القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.

وقالت الهيئة في بيان إن إدارة منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، ألقت القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء بتهمة سرقة سيارات مشيرا إلى أن ذلك جاء وفقاً لكتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي، ومذكرة إلقاء القبض الصادرة من محكمة استئناف النجف الاتحادية.

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