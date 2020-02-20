كتلة السند الوطني تشترط إخراج القوات الأميركية مقابل التصويت على حكومة علاوي

2020/02/20 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت كتلة السند الوطني النيابية عن شرطها مقابل التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وأكد النائب عن الكتلة فالح الخزعلي في تصريح، أن الشرط الأساس للتصويت على حكومة علاوي هو إخراج القوات الأجنبية من العراق بما فيها الأميركية، مشيرا الى أن الوجود العسكري الأميركي في العراق يمثل أبرز التحديات الأمنية، وخروجهم من العراق يمنع ذرائع التدخل الخارجي في الشأن العراقي.

وشدد الخزعلي على ضرورة رفع العقبات أمام تسليح القوات العراقية للخروج من الهيمنة الأميركية على ملف التسليح، لافتا الى ان الشعب العراقي تمكن من القضاء على تنظيم داعش بهمة أبنائه المخلصين.

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