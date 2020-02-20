مصدر يكشف موقف القوى الكوردية من تمرير حكومة علاوي

2020/02/20 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم الخميس، عن موقف القوى الكوردية من تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال عماد باجلان، في تصريح خاص لشفق نيوز، إن " القوى الكوردية لم تحسم أمرها لغاية الآن بشأن التصويت لصالح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، من عدمه".

وأضاف باجلان أن "الحوارات والمفاوضات جارية بهذا الصدد ولم تحسم بشكل نهائي".

وأشار إلى أن "علاوي، جاء بصفقة سياسية شيعية – شيعية بين تحالفي الفتح وسائرون، وهو يريد تشكيل كابينة وزارية، وفق أهوائه".

وتابع بالقول، إن "الكابينة الوزارية الجديدة، فيها وزراء كورد بلا شك فهذه قضية مكونات لا يمكن الغاؤها، لكن نحن أول شروطنا أن يمرر الوزراء الكورد او ترشيحهم يجب أن يكون طريق مؤسسات اقليم كوردستان حصراً".

ويجري وفد كوردي يتألف من مختلف القوى السياسية برئاسة القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستان مباحثات في بغداد بشأن حكومة علاوي.

ويطالب الكورد وكذلك السنة بالحفاظ على مبدأ التوافق في تشكيل الحكومة وإشراك المكونات فيها بصورة عادلة، وهو ما يشي بمخاوف من سيطرة الشيعة على الحكومة.

وكان علاوي قد أعلن، أمس الأربعاء، عن إكماله التشكيلة الحكومية التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين أكفاء، داعياً البرلمان لعقد جلسة الاثنين المقبل لمنحها الثقة.

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