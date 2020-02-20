2020/02/20 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية تشخيص 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليصل بذلك عدد المصابين إلى 5 حالات، بعد وفاة شخصين في مدينة قُم.وسبق ان اعُلن الاشتباه باصابتين بمازندران شمالي ايران، والاشتباه بثالثة في ايران.وقال مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جيهانبور، الخميس، إنه تم العثور على 3 إصابات جديدة في البلاد، 2 منها في مدنية قم، والثالثة في مدينة أراك، وسط إيران.وأشار إلى أن عدد المصابين بالفيروس في إيران ارتفع إلى 5 حالات، بعدما تم الإعلان عن وفاة شخصين جراء الفيروس، أمس الأربعاء.وأوضح أن الشخص المصاب في أراك، هو طبيب قادم من مدينة قم، مضيفا بأنه تم إخضاع المصابين للحجر الصحي.وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا" الجديد، في ولاية "قم".وأوضح التلفزيون الإيراني، أن المواطنين الاثنين الذين توفيا جراء الفيروس، هما من مدينة قم، ولم يسبق لهما السفر إلى مدينة ووهان الصينية، معقل الفيروس.وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.وأوضحت بكين ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس داخل الصين إلى 2500 شخصا، وأكثر من 74 ألفًا و185 مصابا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن تشخيص 3 إصابات جديدة بـ"كورونا") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن تشخيص 3 إصابات جديدة بـ"كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).