2020/02/20 | 14:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، الجدل من جديد حول قضية القتيل السوري الشاب محمد موسى، الذي لقي مصرعه بمنزلها على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.وظهرت النجمة اللبنانية مع صديقها الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم، شبيه القتيل محمد موسى، ما أعاد تسليط الأضواء مجددا على القضية.وكان أبو نجم، خرج في وقت سابق كاشفا حقيقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها مع شبيه للشاب السوري الذي قتله زوجها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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