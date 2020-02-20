2020/02/20 | 14:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شرطة كاليفورنيا، اليوم الخميس، وفاة مغني الراب الأمريكي الصاعد بوب سموك، وذلك بعد تعرض منزله لسطو مسلح بهوليوود هيلز، أمس الأربعاء.ونشرت صحيفة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، أن منزل مغني الراب الأمريكي بشار بركة جاكسون والمعروف باسم بوب سموك (20 عامًا) تعرض للسطو المسلح من قِبل مجموعة من الملثمين، مما أسفر عن إصابته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل مغني راب امريكي بسطو مسلح على منزله وكالة صدى الاعلام للانباء.

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