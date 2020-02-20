2020/02/20 | 14:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة اكد مدير عام دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة البصرة أثير المنصوري، اليوم الخميس، عن عودة ١١٧١عائلة إلى مناطقها المحررة‎.‎ وقال المنصوري، إن ” ما يقارب ١١٧١ من اصل ٣٥٣٦ عائلة عادت إلى مناطقها المحررة بعد ان ‏نزحت الى محافظة البصرة خلال فترة سيطرة تنظيم داعش الاجرامي على بعض المناطق في البلاد”.‏ واضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجرة البصرة تعلن عودة ١١٧١عائلة إلى مناطقها المحررة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجرة البصرة تعلن عودة ١١٧١عائلة إلى مناطقها المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).