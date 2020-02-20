2020/02/20 | 14:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن افتتاح سجن بغداد المركزي.وذكرت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، أن “وزير العدل فاروق أمين الشواني افتتح سجن بغداد المركزي (أبو غريب سابقاً) بعد ‏انتهاء مراحل التأهيل والتحصين الأمني للأسوار الخارجية ‏بالتعاون مع القوات الأمنية”.وحضر الافتتاح مدير عام دائرة ‏الإصلاح العراقية العميد الحقوقي علي نعمة جواد ومدير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العدل تفتتح سجن بغداد المركزي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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