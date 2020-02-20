“انا بنت مكة”.. أغنية راب لفتاة سعودية تثير الجدل.. والامر يتطور إلى “اتهامات بالعنصرية”!

2020/02/20 | 14:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اثارت فتاة سعودية الجدل بعد اصدار أغنية راب باسم “انا بنت مكة”، حيث تنوعت وتضاربت الاراء بين المواطنين السعوديين، ففي الوقت الذي ركز مغردون على قداسة مكة وادخالها في اغاني الهب هوب، اعتبر اخرون ان المغنية “سوداء اللون” ولاتعتبر بنت مكة بل حبشية، الأمر الذي اثار غضب عدد من المغردين الذين اعتبروا […]

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