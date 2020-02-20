كوريا الجنوبية تعزل 2.5 مليون شخص بسبب كورونا

2020/02/20 | 14:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ألزمت سلطات مدينة دايغو جنوب غربي كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، سكان المدينة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، بعدم الخروج من منازلهم خشية انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم، أول حالة وفاة لديها جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد و22 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الكلي للمصابين إلى 104 أشخاص.

كما أجلت كوريا الجنوبية صباح اليوم عددا من مواطنيها من سفينة "دايموند برنسيس" السياحية، التي خضعت منذ أسبوعين للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني بسبب تفشي فيروس "كورونا" على متنها.

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