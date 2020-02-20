قيادي بحزب بارزاني يكشف موقف القوى الكردية من تمرير حكومة علاوي

2020/02/20 | 14:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، اليوم الخميس، موقف القوى الكردية من تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال عماد باجلان، في تصريح صحفي، إن " القوى الكردية لم تحسم أمرها لغاية الآن بشأن التصويت لصالح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، من عدمه".وأضاف باجلان أن "الحوارات والمفاوضات جارية بهذا الصدد ولم تحسم بشكل نهائي".وأشار إلى أن "علاوي، جاء بصفقة سياسية شيعية – شيعية بين تحالفي الفتح وسائرون، وهو يريد تشكيل كابينة وزارية، وفق أهوائه".وتابع بالقول، إن "الكابينة الوزارية الجديدة، فيها وزراء كرد بلا شك فهذه قضية مكونات لا يمكن الغاؤها، لكن نحن أول شروطنا أن يمرر الوزراء الكرد او ترشيحهم يجب أن يكون طريق مؤسسات اقليم كوردستان حصراً".

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