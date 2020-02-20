"نتــائج كبيرة" .. تعلن عنها الدفاع في العراق عن مقتل "سليــماني" والمهندس اليوم ..

2020/02/20 | 14:45 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستتكفل بإعلان نتائج التحقيق باغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وقال كريم المحمداوي، عضو اللجنة في تصريح صحفي، إن "اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق بشأن اغتيال المهندس وسليماني وصلت إلى ...

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