" الباب الــ تجيك منه ريح سده واستريح " كورونا يطرق ابواب العراق من جهة ايران .. والحكومة العراقية لا مجيب ؟؟!!

2020/02/20 | 14:45 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بعد اعلان ايران عن وفاة شخصين بفيروس كورونا واصابة 25 شخصا اخرين، ماذا ستفعل الحكومة العراقية حيال هذا الامر، خاصة وان الفيروس اصبح قريبا جدا بعد اعلان ايران ذلك، حيث انها مسالة وقت لا اكثر ولا اقل حتى يعلن العراق عن انتشار وباء كورونا واصابة العديد به.

السؤال ما الذي يتوجب القيام...

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