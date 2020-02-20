الجيش التركي يشن قصفا مكثفا على إدلب

2020/02/20 | 14:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له شنا قصفا مكثفا على مركز محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأوضح المرصد أن القصف على بلدة النيرب، الواقعة في ريف إدلب الشرقي الجنوبي، وسط توقعات بهجوم بري جديد، لافتا إلى أن القصف استهدف مواقع الجيش السوري في البلدة.

وقال المرصد إن القصف تزامن مع حشد للقوات التركية والفصائل في أطراف منطقتي قميناس وسرمين المجاورتين للنيرب.

وكانت تركيا والفصائل الموالية شنت عملية عسكرية قبل عدة أيام أفضت إلى سيطرة مؤقتة على النيرب التي سرعان ما استعادتها قوات الحكومة السورية.

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