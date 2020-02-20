تكلیف محمد علاوي هو اصلا ترسیخ للمحاصصة و لكن..

2020/02/20 | 14:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عماد علی ان كان لابد من كشف المختبيء و المضموم و بيان الامر لما يخص المرحلة المتنقلة و الخروج من سلبيات الحكومات السابقة او السلطات المتنفذة، فلابد من القول الصريح...أكمل القراءة ←

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