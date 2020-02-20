رسميا.. برشلونة يتعاقد مع المهاجم مارتن بريثويت

2020/02/20 | 15:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع المهاجم الدنماركي مارتن بريثويت مهاجم ليغانيس بعدما كسر شرطه الجزائي البالغ 18 مليون يورو.وحسب الإعلان الرسمي من برشلونة، فإن قيمة كسر عقد مارتن بريثويت مع برشلونة تساوي 300 مليون يورو.ويمتد عقد المهاجم الدنماركي حتى 2024.وحصل برشلونة على استثناء للتعاقد مع بريثوت خارج سوق الانتقالات بعد إصابة مهاجمه ديمبلي التي ستمتد أكثر من 5 أشهر.

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